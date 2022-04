Dann wird es für die Anwohner der Bochumerlandstrasse schwierig

Rettungsgasse bilden ist nicht möglich, da der Verkehr einspurig auf der gegenüberliegenden Seite in beide Richtungen läuft

Hätte der Bus oben nicht angehalten, wäre kein Durchkommen möglich gewesen,,weder über Bürgersteig noch sonstwo.

Gestern verfuhren sich Dank Navi viele Autos im Renzelweg, da dieser als Ausweichstrecke zur verstopften Rodenseelstrasse genommen wurde.

Der Renzelweg ist aber auch gesperrt...also wendeten Alle auf dem gegenüberliegendem Garagenhof!Fuhren teils über die Treppe vom Hauseingang!

Anbei zeige ich noch Bilder, hier sieht man: Nix geht mehr..

FÜR LKW ist rechtsabbiegen vom Sachsenring Richtung Bochum nicht möglich, da es einfach zu eng ist an der Kreuzung

Dort stehen ja die Bauzäune wegen dem Abriss des Peselhaus.

Also wird mit viel Fingerspitzengefühl auf der nun auch engen Kreuzung der Rodenseelstrasse gewendet.

Da kommt keiner durch

Die Verkehrsführung ist katastrophal..und gefährlich für Alle.

Auch wir Fussgänger wissen manchmal gar nicht mehr, wo eine neue Ampel steht um die Strasse zu überqueren..

Lassen wir die Bilder mal für sich sprechen , dann versteht Ihr, was ich meine!

Wir Anwohner wären froh gewesen, im Vorfeld aufgeklärt zu werden, Das hatte sich niemand träumen lassen