Die Essener Polizei fahndet mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach einer mutmaßlichen Computer-Betrügerin. Es handelt sich allerdings um eine Tat aus dem Jahr 2019.



Die Tatverdächtige betrat am 17. Dezember 2019 gegen 11.45 Uhr eine Bank in Essen-Steele. Dort soll sie unberechtigt mehrere hundert Euro eines 75 Jahre alten Rentners abgehoben haben. In ihrer Begleitung befand sich ein kleiner Hund, den sie an einer Roll-Leine führte.

Zur Aufklärung der Tat erhofft sich der Ermittler aus der Bevölkerung Unterstützung. Wer kennt die abgebildete Frau auf dem Foto oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.