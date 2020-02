Heute Nachmittag haben die Gemeindemitglieder der Moschee an der Westfalenstraße in Steele eine Bomben-Drohung per Mail erhalten. Zeitgleich erhielten auch Moscheen in Unna und Hagen Drohmails. Die Polizei sucht nach dem Absender der Mails. Das Gebäude am Ruhrufer wurde komplett durchsucht, die Westfalenstraße wurde bis zum Abend gesperrt.

2 weitere Droh-Mails

in Unna und Hagen

Die Polizei Dortmund führt und koordiniert die Ermittlungen.

In der Mail an die Steeler Moschee wurde laut Polizei Essen mit dem Einsatz von Sprengmitteln innerhalb des Gebäudes gedroht.

Alle genannten betroffenen Gebäude sind inzwischen evakuiert worden, es ist niemand zu Schaden gekommen. Auch Straßen im Umfeld der Moscheen sind zwischenzeitlich abgesperrt worden, um eine mögliche Gefährdung von Bürgern zu verhindern.