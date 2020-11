Mit einem kleinen Advents-Verkauf direkt an der Steeler Straße 261 verbreitet das Franz Sales Haus vorweihnachtliche Stimmung. An zwei Holzhütten vor dem historischen Portal des Hauses bietet die Franz Sales Hausbäckerei handgemachte Stollen und Gebäck in vielen Sorten an.

Aus der Gärtnerei der Franz Sales Werkstätten kommen Adventkränze und Gestecke - und auch viele andere Bereiche des Hauses steuern Leckeres und Schönes für den Verkauf bei. Da sind ganz sicher schon einige hübsche Geschenkideen für Freunde und Familie dabei.

Der Advents-Verkauf ist täglich geöffnet:

montags bis freitags von 10-14 und 16-20 Uhr

samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr

Am Totensonntag, 22.11.2020, findet kein Verkauf statt

Bitte beachten Sie: Beim Advents-Verkauf am Franz Sales Haus ist ausschließlich Barzahlung möglich. Und natürlich gilt auch hier: Abstand halten und an den Ständen eine Maske tragen.