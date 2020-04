Ein Virus kam geschlichen und ist auch nicht gewichen.

Langsam zog er durch das ganze Land,

kam zu jedem der in Grüppchen stand.

Viele ignorierten ihn, das Unglück wollten sie nicht sehen,

irgendwann wird er schon gehen.

Rücksichtnahme war ein Fremdwort in so manchem Wohnort.

Die Menschen wurden krank,

die Bevölkerung sie sank.

Zuhause bleiben war jetzt angesagt, vieles wurde abgesagt.

Vorher wurde schnell noch eingekauft,

die Geschäfte leer gekauft.

Ein paar Tage ging es gut und man fasste wieder Mut.

Doch die Langeweile drängte sich dazwischen,

man wird dem Virus schon entwischen.

Der gute Vorsatz war Vergessen,

in der Wohnung hat man schon zu lang gesessen.

Das Wetter lockte mit dem Sonnenschein,

nichts hielt sie mehr daheim.

Die Bevölkerung sank weiter,

die Menschen wurden nicht gescheiter.

Der Virus ist noch lange nicht besiegt,

lasst nicht zu das Corona siegt.

Schützt euch und eure Mitmenschen,

lasst uns zusammen kämpfen.

Seit keine Egoisten sonst wird er sich einnisten.

Niemand ist immun, erwischt es dich,

kannst du nichts dagegen tun,

denn wir sind sein Spielball,

er bringt uns jederzeit zu Fall.

©Inge Skrzybski