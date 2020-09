Der Ehemaligenchor des Essen-Steeler Kinderchores nutzte die Zeit, um mit einem weiteren Open Air Konzert die Bewohner des Steeler Hospizes vom Garten aus zu erfreuen. Anders als in der FFC Stiftung blieben hier die Gäste in ihren Zimmern und lauschten den musikalischen Stimmen vom Balkon oder Fenster. Eine Dame ließ es sich aber nicht nehmen, mit dem Rollator in den Garten zu kommen und aus sicherer Entfernung das Konzert persönlich mitzuerleben. Als ich ihr auf dem Rückweg ins Haus die Tür aufhielt, standen ihr die Tränen in den Augen und sie verabschiedete sich mit den Worten „Das war soo schöön!“ Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen! Ein Dank an den Ehemaligenchor, der diese Konzerte völlig kostenlos veranstaltet.

Das Steeler Hospiz freut sich natürlich nicht nur über solche Konzerte, sondern auch über Spenden aus der Bevölkerung, mit denen sinnvolle Aktionen durchgeführt werden können.