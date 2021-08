Im Rahmen der interkulturellen Woche 2021 #offengeht

In Kooperation mit dem Förderverein der Stadtbibliothek Essen und dem Bürgerhaus Oststadt.

Die Veranstaltung wird vom Kulturamt der Stadt Essen gefördert.

Alle Veranstaltungen werden an Corona-Schutz-Verordnung angepasst!

Lesung mit dem Bestseller Autor: Stephan Orth

Er liest und erzählt aus seinem Buch: Couchsurfing in Russland

"Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde"

„Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt.“

Stephan Orth

„Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich Schiffsmuseumsdirektor werden, mit 11 Ägyptologe und mit 16 Rockstar. Nachdem das alles nicht klappte, wurde ich Reporter.

-----------------------

Kioomars Musayyebi / Musiker

Weltmusik von Jazz bis Klassik

Neben zahlreichen Auftritten mit Musikern aus der ganzen Welt, arbeitet er als freier Dozent und Santurlehrer.

Er ist der Sprecherrat von PAM im IFM e.V.

(Initiative Freie Musik Köln)

Am Samstag, den 09.10.2021

Im: Krayer Ratssaal

Um: 17:30 Uhr Einlass

Um: 18:00 Uhr Beginn

Ca. bis 21:00 Uhr

Eintritt: 5,00 €

Nähre Infos und Kartenvorverkauf unter:

Kamblickweg 27 • 45307 Essen

Fon: 0201 88 42 308

E-Mail: kray@stadtbibliothek.essen.de

EMail: maryam.alizadeh@stadtbibliothek.essen.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Das Team aus Kray