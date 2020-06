Die vergangenen Ferienorchester haben es schon gezeigt: Musik verbindet Menschen. So ist es auch dieses Jahr. Denn obwohl der Anmeldeschluss für die erste Woche noch nicht erreicht ist, verkündet das Show- und Blasorchester FMK Essen-Kray 1982 e.V. bereits jetzt, dass für die erste Ferienwoche (29.06.2020 – 03.07.2020) keine Anmeldungen mehr angenommen werden können. In der zweiten Woche (20.07.2020 – 24.07.2020) sind ebenfalls nur noch wenige Plätze frei. Anmeldungen für die zweite Woche werden über info@fmk-essen-kray.de entgegengenommen.

In beiden Wochen können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 6-16 Jahren an Musikinstrumenten eines Orchesters ausprobieren. Wer schon ein Instrument spielt, erarbeitet mit einem Dozenten ein oder zwei Musikstücke. Für die Verpflegung ist natürlich gesorgt. Die derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen werden eingehalten.

Die Teilnahme am Ferienorchester ist für die Teilnehmer*innen komplett kostenlos.