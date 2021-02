Mitarbeiter des Theaters Freudenhaus im Grend sammeln Müll



Nach vielen Monaten der Schließzeit sind die Mitarbeiter des Theaters Freudenhaus im Grend fast fertig mit Kelleraufräumen und Entrümpeln.

Das wird Kunst, bevor es weg kann!



Nun kann es draußen weitergehen: Im Rahmen der Aufräumaktion „SauberZauber“ wird am 2. März geschaut, was um das Grend herum und in Steele so an Abfall herumliegt. Mit dem eingesammelten und verpackten Müll wird vor dessen Abholung noch eine kleine Installation vor dem Eingang des Grend gestaltet.

Reisende in vorbeifahrenden Bussen können am 2. März gucken, was den kreativen Grendern so eingefallen ist – mit Abstand und ohne Infektionsrisiko.