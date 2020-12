Am Heiligabend überbrachte die Pfarrei St. Laurentius den Weihnachtssegen mit Rikscha und mobiler Krippe an Seniorinnen und Senioren in Steele. Am späten Weihnachtsabend erklangen weihnachtliche Trompetenklänge über den Dächern von Steele.

Schweren Herzens hatten die Verantwortlichen der Pfarrei. St. Laurentius in Essen-Steele am letzten Wochenende alle Präsenzgottesdienste wegen der dramatisch ansteigenden Corona-Zahlen in dieser Region absagen müssen. „Weihnachten findet natürlich dennoch statt - aber anders als gewohnt und geplant", betonte Pfarrer Dr. Andreas Geßmann auf einer besonderen weihnachtlichen Rundtour am Morgen des 24. Dezembers.

Gemeinsam mit Gemeindereferentin Birgit Kopal und Küster Johannes Brähler fuhr er mit einer weihnachtlich geschmückten Rikscha und einer mobilen Krippe sowohl zum Laurentiusstift als auch zur Kaiser-Otto-Residenz, um vor diesen Einrichtungen den Seniorinnen und Senioren den Weihnachtssegen zu spenden. Außerdem übergab er Weihnachtskarten mit Grüßen der Pfarrei an die Senioreneinrichtungen.

„Diese Aktion und andere kreative Angebote sollen dazu beitragen, dass trotz der besonderen Umstände eine Weihnachtsatmosphäre entsteht“, betonte Pfarrer Dr. Andreas Geßmann. Neben der Übertragung von Livestream-Gottesdiensten sind die Kirchen der Pfarrei gerade an den Weihnachtstagen zu bestimmten Zeiten mit der Hilfe von Ordner/-innen geöffnet. So können Gläubige ein stilles Gebet sprechen, eine Kerze anzünden oder sich die Krippe ansehen. Auch Seelsorger/-innen stehen vor Ort für Gespräche unter Beachtung der Corona-Abstandsregeln zur Verfügung.

Für den Abend konnte noch eine Trompeterin engagiert werden, die mit ihrer Trompete vom Kirchturm der St. Laurentius Kirche Weihnachtslieder über den Dächern von Steele erklingen lässt.

Weitere Informationen unter: https://st-laurentius-essen-steele.jimdo.com/