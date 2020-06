"Der Sommer steht vor der Tür und damit natürlich auch unser SommerLeseClub (SLC). Wir wissen, dass dieser Sommer aufgrund der Coronakrise für viele Kinder und Jugendliche anders sein wird als sonst. Aber mit uns kann man auch in diesem Jahr rechnen! Wir haben das Konzept des SLC an die derzeitige Situation angepasst. Dem Spaß und dem Lesen stehen auch in diesem Jahr nichts im Weg. Wir sorgen dafür, dass im Sommer keine Langeweile aufkommt.

Anmeldungen zum SLC sind ab dem 22.06.2020 sowohl online über die Internetseite der Stadtbibliothek als auch während unserer Öffnungszeiten möglich.

Wenn ihr mitmachen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr kommt in die Bibliothek, lasst euch einen kostenlosen Ausweis ausstellen und meldet euch direkt an oder ihr füllt unser Formular online aus, um einen kostenlosen digitalen Ausweis zu erhalten. Und dann kann der Lesespaß schon beginnen.

Ihr möchtet vorbeikommen, habt aber noch keine Mund-Nasen-Bedeckung? Kein Problem! Alles, was ihr braucht, sind Stoffreste. Eine Anleitung ohne zu nähen findet ihr hier.

Anleitung Mund-Nasen-Bedeckung (pdf, 529 kB)

Viel Spaß beim Nachbasteln.

Mit eurem Ausweis könnt ihr Bücher, Comics und Hörbücher ausleihen. Das geht sowohl direkt bei uns in den Bibliotheken oder über unsere Onleihe. Wie die digitalen Angebote funktionieren, erklären wir euch in kurzen Videos, die ihr auch auf unserer Homepage findet.

Neben dem "reinen" Lesevergnügen habt ihr die Möglichkeit, euer Leseabenteuer des Sommers im Online-Logbuch aufzuzeichnen."

Jede Woche findet ihr auf unserer Homepage neue Aktionen zum Mit- und Nachmachen mit Materialien, die fast jede*r zu Hause hat.

Wir freuen uns auf euch!

Unser spezielles Angebot dieses Jahr für die Kinder aus Freisenbruch!!!

Da das Bürgerhaus und die Bibliothek in Freisenbruch dieses Jahr saniert werden, haben wir trotzdem eine Möglichkeit gefunden die Kinder mit Büchern aus Kray zu versorgen!

Wann: jeden Mittwoch in den Sommerferien

von 15 bis 17 Uhr

Wo: Im Container (Mini-BHO)

auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus Oststadt

Fragen unter:

Stadtteilbibliothek Kray: 0201 88 42 308

Bürgerhaus Oststadt: 0201 88 51 127

https://www.stadtbibliothek-essen.de/sommerleseclub/intro/sommerleseclub_.de.html