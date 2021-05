Wie bei vielen anderen Vereinen, ist auch das Vereinsleben des Show- und Blasorchester FMK Essen-Kray 1982 e.V. durch die Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und einfach darauf zu warten, dass wieder Proben und Auftritte stattfinden dürfen, nutzt das FMK diese Zeit für Veränderungen im Verein.

Seit fast 40 Jahren bereichert der Verein nicht nur das Stadtteilleben in und um Kray, sondern hat auch Menschen in NRW und sogar über diese Grenzen hinaus mit seiner Musik begeistert. Trotz vieler Wandlungen seit Vereinsgründung, hat der Vorstand die letzten 12 Monate genutzt, um sich Gedanken über die Zukunft des Vereins zu machen. Dankbar sind die Vorstandsmitglieder, dass die Musiker und Musikerinnen dem Verein treu geblieben sind, obwohl kein Vereinsleben stattfinden darf und die Kontakte ausschließlich über Videomeetings stattfinden können. Dies zeigt, wie wichtig jedem einzelnen der Verein ist. Da es aber heutzutage immer schwieriger wird, sich für neue Mitglieder interessant zu machen, begab man sich auf die Suche nach Lösungen für dieses Problem.

In einer Spielersitzung wurde den Musikern und Musikerinnen am 17.04.2021 die Idee vorgestellt, den Sound des Orchesters zu verändern. Aus dem typischen Orchester-Sound, mit all seinen unterschiedlichen Instrumenten, soll ein BigBand-Sound entstehen. In erster Linie soll dieses über das Repertoire erreicht werden. Durch peppigere und modernere Stücke und einer entsprechenden Show will man das Publikum für sich begeistern. Auch die Aufnahme von Elektronik in Form von u.a. Licht und Mikrofonen ist geplant.

Natürlich ist so eine Neustrukturierung nicht einfach. Dennoch entschied sich das Orchester mehrheitlich für diesen neuen Weg. Die ersten Vorbereitungen laufen bereits in den unterschiedlichen Bereichen. Der Verein rechnet fest damit, dass nächstes Jahr das 40jährige Bestehen mit einem Konzertabend und einem Freundschaftstreffen gefeiert werden kann, an dem man sich dann in dem neuen Stil das erste Mal in großem Umfang präsentieren kann.