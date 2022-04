Am 27.03.2022 trafen sich die Mitglieder des Show- und Blasorchesters FMK Essen-Kray 1982 e.V. zu ihrer Mitgliederversammlung im Julius-Leber-Haus. Nach zwei Jahren war dieses durch die Berichte des Vorstandes wie eine Reise in vergangene Zeiten, versprach aber auch viel Gutes und Neues für die Zukunft.

Vorsitzender Robert Meyer und auch der musikalische Leiter Roman Lüttmann erinnerten in ihren Berichten an die letzten Auftritte, bevor die Corona-Pandemie das Vereinsleben zum erliegen brachte. Aber beide betonten auch, wie dankbar sie allen Mitgliedern sind, dass sie dem Verein treu geblieben sind und die zahlreichen Online-Aktionen wie eine Musik-Challenge, Stammtische oder Themenabende genutzt haben, um den Kontakt zueinander nicht zu verlieren und ein wenig Vereinsleben zu haben.

Auch finanziell ist der Verein nach wie vor gut aufgestellt, wie Schatzmeisterin Nadine Meyer in ihrem Bericht deutlich machte. Jugendwartin Angelina Lüttmann berichtete von den verschiedenen Jugendmaßnahmen, die ebenfalls überwiegend online durchgeführt und von der Jugend gut angenommen worden sind.

Aufgrund des Ausfalls der letzten beiden Mitgliederversammlungen stand der komplette Vorstand zur Wahl. Die Mitglieder sprachen den amtierenden Vorstandsmitgliedern ihr Vertrauen aus und plädierten auf Wiederwahl, was die Vorstandsmitglieder annahmen.

Natürlich wird auch dieses Jahr nicht so sein, wie vor der Pandemie. Aber der ein oder andere Termin findet sich bereits im Terminkalender und jeder freut sich auf die anstehenden Aufgaben. Die größte ist dabei wohl das 40jährige Jubiläum, welches am 17. September 2022 mit einem Konzertabend und am 18. September 2022 mit einem großen Freundschaftstreffen am und im Julius-Leber-Haus in Kray gefeiert werden soll. Neben zahlreichen Ehrungen wird es auch für die Gäste eine Überraschung geben, an der bereits seit einigen Monaten gearbeitet wird.

Robert Meyer schloss die Mitgliederversammlung mit einem erneuten Dank an alle Mitglieder und freute sich auf die Aussichten, welche das Jahr 2022 bereit halten würde.