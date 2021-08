Voller Vorfreude blickt die Studio-Bühne Essen auf den Beginn der neuen Spielzeit 2021/2022, denn: „Im Theater ist was los!“ So lautet der schwungvolle Titel des ersten Chansons der LOLA BLAU in Georg Kreislers gleichnamigen ‚Musical für eine Schauspielerin‘, der Saisonpremiere an der Korumhöhe ab dem 28. August. Und so lautet auch das Motto des ersten Spielplans bis Ende Oktober, in dem das Publikum jeden Monat eine Premiere erwartet.

So sind ab dem 24. September die hinreißenden LOVE LETTERS von A. R. Gurney, dem szenisch inszenierten Briefwechsel einer leisen und großen Liebe, zu erleben. Am 29. Oktober feiert mit Jean Genets DIE ZOFEN ein moderner Klassiker über Schein und Wirklichkeit der Machtverhältnisse, der die Faszination eines mörderischen Verbrechens auslotet, Premiere. Und auch das Repertoire lockt mit Sehenswertem: Wieder im Programm sind u.a. der vielgelobte JUDAS-Monolog von Lot Vekemans und EMPFÄNGER UNBEKANNT, die eindringliche szenische Lesung mit Musik nach dem Briefroman von Katherine Kressmann Taylor.

Das Vergnügen des Theaterbesuches an der Korumhöhe macht das Schutz- und Hygienekonzept des Hauses unter den aktuellen Regelungen stets so sicher und angenehm wie möglich.

Der Vorverkauf hat begonnen. Kartenreservierungen sind im Internet möglich unter www.studio-buehne-essen.de oder telefonisch unter 0201 / 55 15 05 (Anrufbeantworter)