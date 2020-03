"Aber bitte mit Sahne!" Mit seiner „Hommage an Udo Jürgens“ ist Johannes Brinkmann am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr zu Gast in der Studio-Bühne in Essen-Kray, Korumhöhe 11.



Udo Jürgens ist

schon 5 Jahre tot

Es ist nun schon über fünf Jahre, dass der geniale Komponist und Liedermacher Udo Jürgens nicht mehr unter uns ist. Dem leidenschaftlichen Sänger und Schauspieler Johannes Brinkmann aber ist es wichtig, dass diese inspirierende Nachkriegspersönlichkeit nicht vergessen wird: „Udo schrieb den Soundtrack für das Deutschland nach dem 2. Weltkrieg. Und er gab Deutschland damit ein besonderes Niveau, denn er erschuf Unterhaltung mit Haltung.“

Johannes Brinkmann ehrt

den Ausnahmekünstler

Die KURIER-Kritik: „Johannes Brinkmann interpretiert die Lieder mit Leichtigkeit und auch mit viel Herz. Wohltuend ist immer wieder seine fulminante Singstimme. Mal herzerfrischend mitreißend, mal zerbrechlich, leise, nachdenklich stimmend.“ Reinschauen lohnt sich also!

Karten gibt's unter Tel.: 55 46 01 oder 55 15 05 (Anrufbeantworter).