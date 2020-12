Mit der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ waren die Landwirte mit ihren Weihnachtstreckern auch in Steele. Nachdem die Lichterfahrt Station am Elisabeth-Krankenhaus gemacht hatte, fuhren die weihnachtlich beleuchteten Trecker, neue und historische LKW über die Steeler Straße mit einem ellenlangen Korso Richtung Steele zur FFC-Stiftung. Im Außengelände stellten sie ihre Fahrzeuge ab und boten dort ein besinnliches vorweihnachtliches Bild, nicht nur für Kinder. Ein kleiner Junge sagte dann auch: „Das ist der schönste Abend in meinem Leben!“, was viele sicherlich unterstreichen können. Diese Aktion sollte ein Dankeschön an alle Pflegekräfte in Heimen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen sein.

Zum Abschluß wurde noch ein Pferdeanhänger geöffnet, in dem sich viele Süßigkeiten und Obst versteckten, das dem Waisenhaus als Spende übergeben wurde.