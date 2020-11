Auch in diesem ungewöhnlichen Jahr fand die ökumenische Lichterandacht in Steele statt, die sonst zahlreiche Besucher vor die Bühne auf dem Steeler Weihnachtsmarkt zog. Da es jetzt aber keine Bühne gibt, hat man sich entschlossen, in die Laurentiuskirche zu gehen. Die Besucher, die unter strengen Hygieneauflagen die Kirche betraten, erwartete eine stimmungsvolle Atmosphäre mit einer bunten Farbgestaltung. Pfarrer Andreas Geßmann von St. Laurentius und Pfarrer Johannes Heun von der Friedenskirche begrüßten die ca. 50 Besucher, segneten den Adventkranz und baten alle, doch ihren Mitmenschen ein wenig Zeit zu schenken. Das wurde noch unterstrichen mit einer kleinen Gabe am Ausgang,dem „Zeitschenker“, einer Sanduhr, die jeder mit nach Hause nehmen durfte. Es war ein schönes Erlebnis zur dieser Zeit, wo alles ein wenig anders verläuft.