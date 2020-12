Jetzt ist sie wieder da , die dunkele Jahreszeit. Am Nachmittag wird es schon früh finster. Der Wind treibt dicke Regenwolken über das Land. Es wird ungemütlich.

Zum Glück steht Weihnachten vor der Tür. Viele Menschen schmücken ihre Fenster, Balkone und Vorgärten weihnachtlich und sorgen mit ihrer Beleutung für Licht in dunklen Zeiten. Das ist gerade im Zeiten der Corona Pandemie noch wichtiger geworden. Viele Leute sind deprimiert und leiden jetzt besonders unter der Dunkelheit. Das ist jedes Licht wie ein Hoffnungsschimmer.

Mir geht es da ähnlich. Durch die Pandemie habe ich meine Kontakte deutlich eingeschränkt. Das fehlt mir schon sehr. Die Familie ist hier der letzte Rettungsanker.

Meine große Leidenschaft, das Laufen , hilft mir über vieles hinweg. Zum Glück habe ich mit Birgit eine feste Laufbeleichtung , auf die ich mich immer verlassen kann.

So sind wir auch jetzt bei Wind und Wetter und auch bei Dunkelheit regelmäßig unterweg und schauen uns die tollen Lichter an. Wir laufen jetzt bewusst durch die Stadtteile , die wir im Sommer meiden, um möglichst viel davon auf zu saugen.

Unser Lieblingsgarten liegt eindeutig in Leithe. Der war schon im vergangenen Jahr phantastisch und hat in diesen Jahr sogar noch zugelegt !

Dafür ein herzlichen Dank an die Besitzer und natürlich an alle Anderen, die für etwas Licht in dunklen Zeiten sorgen.

Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Im Frühjahr kommt das Licht wieder früher zurück , und damit auch die Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021.

Wenn alle etwas mit helfen und wir fest zusammen stehen ,werden wir es auch schaffen.