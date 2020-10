Unter dem Motto "Sondereinsatz für Kray/Leithe" findet am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr, die Stadtteilentwicklungskonferenz (SEK) an verschiedenen Orten in Kray und Leithe statt.

Im Januar 2020 hatten sich rund 140 Menschen zur Stadtteilentwicklungskonferenz im Krayer Rathaus getroffen. Coronabedingt sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung schwer realisierbar. Daher hat sich das Vorbereitungsteam der SEK Gedanken gemacht, wie das nächste Treffen gestaltet werden kann. Ausfallen lassen war keine Option. Also lautete die Devise: Kreativ werden und ein neues Format entwickeln. Interessierte Bürger sind willkommen. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung begrenzt ist, wird um Anmeldung per Kontaktformular unter www.sek-kray-leithe.de oder telefonisch unter 0201/765608 gebeten.

Alles ist etwas anders

Statt einer großen Konferenz wird es am Mittwoch, 7. Oktober, mehrere kleine Veranstaltungen geben. Von 19 bis 21 Uhr finden vier Veranstaltungen parallel statt, die sich unterschiedlichen Themen widmen:

Thema 1: Krayer Markt – Menschen haben Vorfahrt

Der Krayer Markt ist schon lange kein Ort mehr, an dem man sich gerne trifft und klönt. Wie könnte das geändert werden? Was gibt es für Ideen?Treffpunkt: Evangelisches Gemeindehaus Kray, Leither Straße 33;

Thema 2: Kray macht sich fein

Das Rathaus, denkmalgeschützte Hausfassaden, der Krayer Volksgarten: Kray hat viel zu bieten. Wie könnte der Stadtteil noch schöner werden? Treffpunkt: Julius-Leber-Haus, Meistersingerstraße 50;

Thema 3: Jeder Nachbar ist der Beste

Gemeinschaft, nachbarschaftliche Unterstützung, mehr Nachbarn, die sich kennen. Ideen und Vorschläge sind gerne gesehen. Treffpunkt: Rathaus Kray, Kamblickweg 27;

Thema 4: Klümpkesbude

Unter diesem Thema werden alle anderen Themen besprochen, die in den anderen Gruppen noch nicht abgedeckt werden. Hier kann das Thema selbst bestimmt werden.Treffpunkt: Evangelisches Gemeindehaus Isinger Feld, Meistersingerstraße 52 .

Die ausgewählten Themen sind von den Besuchern bei der vergangenen Konferenz oft benannt worden. Während im Januar über Sehnsüchte, Wünsche und Probleme gesprochen wurde, soll es dieses Mal darum gehen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und aktiv zu werden. Das Vorbereitungsteam freut sich auf bekannte und neue Gesichter.