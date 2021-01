War das heute nacht schön..Ich wurde nach kurzem Schlummer wach und sah: Es hatte geschneit.

Es war 0.30 Uhr. Also zog ich meine Schneeschuhe über den Schlafanzug, Jacke an und es ging in den Garten.

Durchatmen,der Schnee knirschte unter meinen Füssen, Stevie kam ganz schlaftrunken an und tapperte durch den Schnee..

Begeisterung sieht anders aus, als ich ihm einen Schneeball zuwarf, hat der den beschnuppert,machte kehrt und verschwand im warmen Wohnzimmer auf der Decke...Weichei :-)

Ich habe mir den Besen geschnappt und den Bürgersteig ein wenig gefegt...Es machte einfach Spass....es war 1 Uhr, haha.

Als ich Stevie nochmal rausrief, kam er dann doch und rannte über die Wiese.

Ich hatte nämlich gelesen, das die weiße Pracht morgens wieder wegtauen würde.

So wollte ich ihm wenigstens den Schnee zeigen.

Am Sonntagvormittag war ich dann nochmal mit ihm unterwegs..so gegen 11 Uhr, da lag auch noch genug um ein wenig mit ihm zu spielen und den Schneemann zu bewundern, den Kinder gebaut hatten.

Mittags um 14 Uhr, war ich dann mit der Schwägerin nochmal über die Isinger Felder. Dort lag vereinzelt noch ein wenig Schneematsch . Die Luft tat gut, Stevie hatte Spass und ein paar Fotos konnten wir machen..

DIE von heute Nacht zeige ich dann direkt mit.

Als wir nach Hause kamen, war abduschen angesagt, Schneematsch und Salz muss sofort angewaschen werden.

Nochwas:

Lasst Eure Hunde niemals Schnee fressen, das gibt bei den Meisten schlimme Schneegastritis und zum Teil blutige Durchfälle, wenn noch Streusalz mit im Schnee ist...

Bitte achtet darauf, es kann sonst schlimm ausgehen für Eure Fellnasen.

GLG an Euch Alle

Hier meine Fotos