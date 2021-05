Für das Kurzfilmprojekt "Gegen die Wand" werden in den Sommerferien Darsteller und Darstellerinnen im Alter von 16 bis 20 Jahren gesucht, die Lust haben zu schauspielern oder zu filmen.



„Gegen die Wand“ ist die Geschichte einer jungen Liebe, die gegen die Regeln ihrer Familien und Freunde verstößt. Die Organisatoren sind auf der Suche nach Haupt- und Nebendarstellern, Rappern, Tänzern und filmtechnisch Interessierten.

Eine Erzählung aus verschiedenen Perspektiven

Schauspielerin Veronika Maruhn entwickelt mit den Jugendlichen mittels Theaterimprovisationen die Story. Sobald der Plot steht, werden die einzelnen Szenen gefilmt. Der Film erzählt collagenartig, jeweils aus verschiedenen Perspektiven, den Hergang der Ereignisse. So schildern mal die Protagonisten, ein anderes Mal Mitglieder der Clique oder der Familie ihre Sicht auf die Dinge.

Am Ende der Filmaufnahmen übernimmt ein professioneller Cutter den Filmschnitt. Zu Beginn des Projekts werden den TeilnehmerInnen die wichtigsten technischen Tools an die Hand gegeben.

Dreharbeiten im Julius Leber-Haus

Die Proben und Dreharbeiten finden im Julius Leber Haus und in den anliegenden Stadtteilen während der letzten beiden Sommerferienwochen statt.

Das Projekt besteht aus drei Bausteinen:



Entwicklung Script/Drehbuch

Theaterpädagogische Arbeit/ Regie

Filmschnitt

Das Ergebnis- ein etwa 15- bis 20-minütiger Kurzfilm - wird dann öffentlich gezeigt.

Kontakt und Anmeldung über: Julius Leber Haus (AWO) : jlh@awo-essen.de, Film-Infos: theaterzebula@gmx.de