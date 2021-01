Die katholische Gemeinde St. Laurentius weitet ihre Online-Präsenz aus. „Um trotz der physischen Distanz verbunden zu bleiben und mehr Gemeinschaft zu ermöglichen, werden wir ab sofort auch werktags einige Gottesdienste im Internet übertragen“, erläutert Pfarrer Dr. Andreas Geßmann.

Links zu den Messen und Andachten sind auf www.sankt-laurentius.ruhr zu finden. „Möglich ist die Ausweitung des Angebots durch das große Engagement von ehrenamtlichen Helfern, die die technische Qualität der Aufnahmen von Gottesdienst zu Gottesdienst weiter steigern“, freut sich der Pfarrer.

Termine:

Mittwoch, 20. Januar, 18 Uhr: Abendgebet

Donnerstag, 21. Januar, 18 Uhr: Messe

Freitag, 22. Januar, 19.30 Uhr: Impuls am Freitagabend

Sonntag, 24. Januar, 10 und 11.30 Uhr: Messe

Schon länger im Internet übertragen wird der „Impuls am Freitagabend“. Hier geht es zum Beispiel darum, über die Zeit oder die Sinnfrage des Lebens nachzudenken. Am Freitag, 22. Januar, um 19.30 Uhr lautet das Thema „Seelenhirte“. Diesen Impulsabend gestalten Diakon Herwarth Schweres und Maximilian Otte. Fragen zum Streamen werden unter Tel. 0201/5147403 beantwortet. Kontakt per E-Mail: st.laurentius.essen-steele@bistum-essen.de.