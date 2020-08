KLARTEXT-Kommentar zu den geplanten Kirchen-Schließungen auf der Ruhrhalbinsel



Das Wort

zum Sonntag

Zölibat, keine Frauen als Priesterinnen, Nichtachtung des Ehrenamts, Verachtung sexuell anders orientierter Menschen... die Liste des Starrsinns der alten Männer in Rom sorgt in der kath. Kirche vor allem für eins: Austritte. Damit fehlt in den Gemeinden Geld, u.a. Kirchenschließungen sind die Folge.

Dennoch gehen viele Gemeinden einen weltoffeneren Weg, versuchen, die Menschen weiterhin für Glauben und Kirche zu begeistern. Pfarrer Gereon Alter - mehrfacher "Wort zum Sonntag"-Redner im TV - gilt vielen Gläubigen als so ein Kirchenvertreter, der trotz allen mittelalterlichen Vorgaben versucht, vor Ort einen eigenen, besseren Weg zu finden.

Entscheidung

ohne Beteiligung

von Betroffenen?

Sollten sich aber die Vorwürfe der CDU und des Kath. Akademikerverbands Ruhr sowie vieler KURIER-Leser bewahrheiten, dass die Kirchenschließungen in Überruhr und Dilldorf ohne Transparenz quasi im stillen Kämmerlein beschlossen wurden, dann wird er künftig einen schweren Stand haben.