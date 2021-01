Heute , möchte ich Euch Allen ein Gutes und Gesundes Neues Jahr wünschen.

Ich habe mir vorgenommen, nichts über Corona und fatale Entwicklungen, politische Entscheidungen und Versäumnisse zu schreiben.

Ich widme mich lieber Positivem zu!

Darum stelle ich Euch heute ein wunderbares Geschenk von mir vor. Ich bekam es von meinem Freund, Förderer und Bürgerreporter Manfred Jug.

Sein Erstes Fotobuch das uns in die Welt seinerFotografie führt. Wunderbare Bilder und Erklärungen zum Ruhrgebiet, seinen Sehenswürdigkeiten findet man mit präzisen Fakten und tollen Bildern im ersten Teil des Buches.

Der Zweite Teil entführt uns nach Italien und die wunderbaren Orte, die Manfred besuchte. Das hat mir ganz besonders gut gefallen, von Rom bis Venedig, von Pompeji und Neapel, hier wird die Sehnsucht geweckt..

Und die Bilder in seinem Buch vermitteln uns seine Liebe zu diesem Land. Erklärungen dazu und Geschichten seiner Reisen zogen mich in ihrenBann.

Ich habe seitdem das Bedürfnis auch einmal an all die Orte zu kommen.

Ihr seht, Ruhrgebietsfans und Italienliebhaber kommen voll auf ihre Kosten.

Ich kann Manfred nur danken, das ich so anschaulich mitreisen durfte und sage: Danke

Auch für die persönliche Widmung .

Falls ich Euch neugierig gemacht habe, würde ich mich freuen.

Falls auch Ihr so eine Bücherreise machen wollt, wendet Euch bitte per PN an Manfred Jug.

Es lohnt sich