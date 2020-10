Die katholische Kita mit Familienzentrum St. Laurentius in Steele erhält das Gütesiegel Buchkindergarten für die hervorragende Leseförderung.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband haben die Kita St. Laurentius mit dem Gütesiegel Buchkindergarten für ihrEngagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.

Das Gütesiegel honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt. Das Gütesiegel ist drei Jahre gültig.

Insgesamt erhalten 74 Kindergärten in ganz Deutschland die Auszeichnung für ihren besonderen Einsatz, Kinder früh für Geschichten und Sprache zu begeistern. 165 Einrichtungen hatten sich für das Gütesiegel beworben.