In den letzten Tagen, die für uns Alle ja grau und sorgenvoll genug sind, habe ich wieder fleißig Pottsteine angemalt und verteile sie in Freisenbruch

Bunt, aufmunternd und ein wenig mutmachende Werke kamen dabei heraus.

Einige sind schon unterwegs, Andere folgen nach ( müssen noch 2 te Mal lackiert werden).

Ich zeige Euch mal Einige, haltet also die Augen auf :-)

Ich selber fand auch ein paar und freute mich riesig

Wenn Ihr also Langeweile habt, bestellt Euch Acrylstifte und malt doch mit.

Es ist so schön Anderen eine Pottsteinfreude zu machen.

Besonders Kinder freuen sich riesig die Steine zu finden!