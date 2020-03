Gestern ging ich kurz mit Stevie raus.

Vermummt und eingemummelt stapfte ich gen Wiese..

Da, plötzlich..ein Ruf:

Sabineeeee

Ich schaute mich um.

An der Ampel eine liebe Bekannte, der ich vor Kurzem einen kleinen Gefallen tat.

" Brauchst Du Klopaper? "

Ich brauchte tatsächlich Welches..

War aber schon auf Osterservietten und Weihnachtsrestbestände ausgewichen...Lol

Oh Du Fröhliche...

"Ich habe ein Paket Klopapier bekommen, ich habe daheim noch Welches, willst Du es?"

" Jaaaaa...gerne"

Die Übergabe fand im Hellweg statt.

Der alte Handelsweg erwachte so zu neuem Leben!

Die Bekannte ist eine liebe total sozial eingestellte Frau!

Die es hier nun auch wieder beweist!

Danke für diese schöne Nachbarschaftshilfe!

Bezahlung wollte sie auch nicht!

Diese kleinen Geschichten in Coronazeiten erfreuen mein Herz.

LIEBE GRÜSSE AN EUCH ALLE