Heute dann die Meldung, das eine Familie ihren Urlaub in Meck-Pomm nicht antreten kann..Ostsee Ade!

Die Familie wollte nun ihren Urlaub gern im Ferienhaus auf Usedom verbringen.

Der Vermieter sagte ihnen ab, da sie aus dem Corona Hotspot Rheda Wiederbrück kommen.

Kann man es ihm verdenken?

Nein

Es ist sowieso risikoreich zur Coronazeit in den Urlaub zu fahren!

Niemand weiß so recht, wer wirklich infiziert ist!

Denn getestet wird ohne triftigen Grund...immer noch zu selten!

So werden Urlauber aller Welt, bzw die die aus Ländern kommen, die reisen dürfen, für eine Durchmischung sorgen- wetten?

Wir werden uns wieder ein paar Tage im Wohnmobil gönnen, abgeschottet...Abstand wahren und dieses Privileg genießen.

Ansonsten sitze ich gerade im Planschbecken und schaue in den kleinen Garten....

Übrigens hat man Strände auf Mallorca wegen Massenandrang schließen müssen.

All Das - da frage ich mich: On Das gutgeht?

Auch wenn wohl für die Meisten Corona kein Thema mehr ist- schaut Euch zb in Steele um.

Abstand in bestimmten Cafes...gibt es nicht, geschweige denn Masken.Während andere alteingesessene Cafes, peinlich genau auf Desinfektion, Abstände von Tischen und Erfassung von Daten achten- da frage ich mich, ob es überhaupt noch kontrolliert wird!

Das Virus lauert im Verborgenen...und wenns jemanden erwischt verbreitet es sich schnell wie der Wind , wie der Massenausbruch bei Tönnis zeigt .

Ich hoffe Alle werden schnell gesund..

Uns Allen wünsche ich Alles Gute...und eine schöne Urlaubszeit, die Jeder genau im Auge halten sollte..

Corona ist nicht weg- leider