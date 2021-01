Graues nasskaltes Wetter, wo man keinen Hund vor die Türe jagt?

Von wegen! 3 dick eingemummelte Grazien die jede Menge Quatsch im Kopf haben sind tagtäglich on Tour.

Rund um den Parkfriedhof gibt es viel zu entdecken..

Und komme mir Keiner jetzt: Ein Hund gehört nicht auf einen Spielplatz.

Klar, doch bei diesem Wetter ist kein Kind weit und breit dort, Stevie ist in frischen Mantel eingepackt, hatte Alle wichtigen Geschäfte erledigt- drum machten wir Alle zusammen ein paar Quatschaufnahmen..

Einfach so, und der Schneeregen wusch alle Fussspuren fort...

Zuvor ging es rund um den Friedhof und ein Cafe to Go wärmte herrlich.

Kopf freigelaufen, gelacht, gerannt, kleines Glück in dunkler Zeit!