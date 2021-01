Schlechtes Wetter gibt es nicht, drum geht es bei Wind und Wetter an die frische Luft.Stevie kriegt seinen Regenmantel um, denn er findet Nässe nicht toll- den Mantel auch nicht, aber er weicht durch im Regen, so ist es angenehmer.

Vorbei ging es an den Pferdeweiden und Bauernhöfen in Leithe, bis zum Modellflugplatz

Matsche, Wind, Pfützen und jede Menge Spass gab es!

Stevie saust wie der Blitz, sieht aus wie ein Matschklumpen und ist einfach gut drauf

Dann fiel mir auch noch diese Schaukel ins Auge.

Man ist nie zu alt um zu schaukeln, hehe...

Huiiiii

LIebe Grüsse an Euch, irgendwann wird Alles wieder gut!