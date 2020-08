Knapp zwei Monate ist es her , seit der Kettwiger Panoramasteig mit einer kleinen Laufgruppe des TC Kray erkundet habe. Und wir waren wirklich begeistert. Der Rundwanderweg erstrahlte in einen Rausch aus Farben. Das saftige Grün der Felder in vielen Schattierungen in Kombination mit dem Rot ,Gelb und Blau der vielen Wildblumen war ein Fest für die Augen.

So sah es noch zwei Monate vorher aus.

hochgeladen von Ralf Schuster

Kaum 8 Wochen später waren wir wieder wandernd hier unterwegs. Braun und Ocker dominiert jetzt den Steig. Die Felder sind abgeerntet und die Blüte der Sonnenblumen liegt in den letzten Zügen und verbreiten noch einen Rest von Gelb. Nur der Mais steht noch und bringt immer wieder etwas Grün in die großen braunen Flächen der Stoppelfelder.

Auch der Wald zeigt trotz der großen Trockenheit noch überwiegend im grünen Gewand. Nur das Unterholz ist verdorrt und pulvertrocken.

Auch viele Feldwege haben sich in staubige Pisten verwandelt. Die Bäche sind ausgetrocknet oder nur noch winzige Rinnsale. Trotzdem hat der Panoramasteig für uns nichts von seinem Zauber verloren.

Jetzt freuen wir uns auf den Herbst . Das wird er uns hoffentlich wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Das wird sicher schön ! Ich werde davon berichten.

