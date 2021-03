Es ist so lustig sich die Freilandhühner vom Bauer Ridder anzusehen.

Sie sind so zutraulich geworden.Kaum ist der Jungbauer bei ihnen auf der Wiese,marschieren sie in Hühnerschar hinter ihm her.

Wenn 1500 Hühner einen so lieb haben, muss man schon aufpassen wohin man tritt.

Sie werden einen tollen Sommer haben.

Wie ich erfuhr kommt noch ein 2 tes Hühnerhaus dazu,wow, dann ist hier schwer was los .

Regen mögen sie nicht. Als es anfing zu schütten rannten fast Alle zum Haus um sich dort unterzustellen.

Stevie staunt immer Bauklötze und schaut fasziniert zu.:-)