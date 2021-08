Im Isingerfeld (Kray) befindet sich seit gut drei Monaten ein neuer Gemeinschaftsgarten. Dieses Mitmachbeet wird von der Initiative Essener WasteWalk e.v. betrieben. Die Idee ,diesen Gemeinschaftsgarten zu gründen war bei Thomas Frischmuth schon bereits lange vorhanden. Es funktioniert auch in den anderen Stadtteilen von Essen.Kray war da noch ein weißer Fleck auf der Landkarte und so dachte Thomas Frischmuth sich:Warum soll es in Kray nicht klappen?Gesagt getan. Nach mehreren Telefonaten und viel Schriftverkehr hat es geklappt und Grün&Gruga sagte der Gruppe ein Grundstück im Herzen des Isingerfeldes zu. Frisch an‘s Werk unter der Federführung von Thomas ging es mit großen Schritten voran. Auch die Krayer Bezirksvertretung und Bürgerschaft unterstützen das Projekt nach Kräften.Da isser nu…..Der Krayer Gemeinschaftsgarten. Säen,pflegen,ernten. Jeder der möchte kann mitmachen ,,Alle sind eingeladen“,ob es nun aktiv als ,,Gärtner“in sei oder um sich an den gepflanzten Köstlichkeiten zu erfreuen. Gemütliches Beisammensein soll stets ein wichtiger Teil sein. Gemeinschaft soll gestärkt werden und neben der Notwendigen Arbeit darf der Spaß nicht zu kurz kommen. Das ist der Sinn und Zweck der Gemeinschaftsgärten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir lernen gerne voneinander.