Was tut man, wenn man traurig und gefrustet ist?

Nur noch schlechte Nachrichten um mich herum , Gesundheit auch herumzickt?

Wie früher- Ab inne Gruga wie der Ruhri so sagt .

Der Herbst hielt heute nocheinmal wunderbare Farben dort, für uns bereit.

Stevie hatte Spass, er ist der richtige Entdeckerhund geworden.

Freude und Spass, Farbenpracht und sonnige Momente- und sogar nocheinmal der letzte Kuchen in der Orangerie....denn ab Montag ist ja erstmal Schluss mit Kaffeetrinken und auswärts essen....

Aluhutträger, Leugner und Ignoranten haben es ja geschafft...Lockdown...auch hier in Essen.

Darum lasse ich Euch heute nocheinmal teilhaben, an unserem Grugaausflug..

Ich schicke Euch liebe Grüsse, bleibt gesund und KOPF HOCH!