Bei schönem Wetter zieht es viele Hundehalter in die Essener Parkanlagen.

Leider muss man auch oft Verstöße gegen die Leinenpflicht erleben.

So auch heute, als die Betreiber des Krayer Glasbistro um Hilfe gerufen wurden.Eine Ente Namens Daisy (Handaufzucht), wurde am späten Vormittag mit einer schweren Bisswunde am Teich des Krayer Volkgarten gefunden. Die Bisswunde war die eines Hundes.Die Ente wurde gefangen und so konnte die Wunde Versorgt werden. Sie ist jetzt in der Obhut eines Fachmans, damit sich Ente Daisy schnellst möglich von der Verletzung erholen kann.

Wir, das Team Glasbistroh und ich appelieren an alle Hundehalter....Achtet darauf das euer Vierbeiner an der Leine bleibt. Denn es gibt im Krayer Volksgarten, die Leinenpflicht und es werden verstösse in Zukunft sofort gemeldet! Und sollte es Wiedererwartend doch zu einem Vorfall kommen...bitte seit so ehrlich meldet es.