Endlich konnte auch ich einmal diesen romantischen Garten von unserer LK Schreiberin und ihrem lieben Männe bewundern.

Heute vormittag machten Wir uns auf den Weg nach Fulerum- Harzopf ganz in der Nähe der Margaretenhöhe

Dank Navi haben wir es gut gefunden.

AM Einfang erwartete uns der Hausherr, er notierte unsere Namen und Telefonnummern..Maske auf, und hinein ging es in die Wundergartenwelt der Schmitz..

Was für ein Pflanzenwissen, was für tolle Ideen und wunderschöne Pflanzungen erwarteren uns..In jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken..schattige , lauschige Plätzchen, sonnige Bänke, Stauden und Rosenbögen verbreiteten ihren Duft

Anja wurde gelöchert mit Fragen zur Pflege und vielem mehr.

Ich kam aus dem Staunen gar nicht heraus.

Zu meiner Freude waren auch Regine Hövel und Mann und auch unsere Dagmar aus Wesel da.

Nachmittags wollten noch Bruni und Gefolge kommen.

Meine Schwägerin hat viele schöne Fotos gemacht und Stevie fand auf den Rasen ein schattiges Plätzchen.

Eine Überraschung hatte Anja für mich- Sie hatte Stevie auf einen Pottstein gemalt....So toll, so lebendig- ich habe mir einen Knubbel in den Bauch gefreut.

Dankeeeeee...

Später fuhren Marina und ich noch zum Hülsmannshof etwas Schönes essen.

Anschließend noch eine Runde durch den Wald am Bach entlang, den Stevie zum Schlammbad nutzte. So schmutzig war er ewig nicht und hatte so viel Spass!.

Ein toller Sonntag, zur Coronazeit....Ich bzw Wir haben ihn genossen.

Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, schaut mal