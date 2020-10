Es gibt sie noch, schöne saubere Wege, Natur, gepflegte Sportanlagen und wohltuende Ruhe

Von Zeche Holland in Wattenscheid ging es los durch kleinere Halden zum legendären Lohrheidestadion.

Vorbei an den renovierten Zechenhäusern in Wattenscheid ging es hinter dem Stadion zur Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen Ückendorf.Die Halde ist mit einer Höhe von 110 m.schon gewaltig, doch der Blick über das Revier ist grossartig.

Ich soll zwar nur wenig laufen, mit all meinem Aua, aber wenn ich einmal unterwegs bin, geht es mir gut und ich genieße gerade zur Coronazeit die Natur und die Ruhe.

Wattenscheid 09 besitzt ja neben dem Fussballverein grandiose Leichtathleten.

Die Trainingsanlagen sind Spitze und ich gestehe, ich war gestern in dieser Gegend, hinter dem Stadion, das Erstemal.Klasse..da träumt so mancher Verein von!

Dann ging es hoch zur Halde Rheinelbe und seiner Himmelsleiter ..einfach wunderbar!

STEVIE war auch total begeistert! Schaut mal