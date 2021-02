Das Quartier am Hellweg, ja, es wird entstehen.

Wir Anwohner warten seit Jahren, um wieder vor Ort einkaufen zu können.

Was entsteht , ist ein Projekt, dessen Ausmass nun erst ersichtlich wird.

Dazu wurde komplett sämtliches Grün und Jahrzehnte alte Bäume innerhalb von Minuten gefällt, zersägt und gehächselt

Man sprach von 23 Bäumen, was aber nun folgte, war das entfernen von 37.

Auf dem übriggebliebenen Baumstümpfen sieht man die Zahlen..

Was aber total unersichtlich ist, bleibt die Fällung von 2 uralten kerngesunden Bäumen direkt hinter dem Renzelweg im Richtung Steele.

Die Häuser dort bleiben stehen.

Auf den im Internet einsehbaren Unterlagen zum Projekt, war Das nicht so ersichtlich.

Ab Montag wird hier Einiges weitergehen.

Im Renzelweg ist ab Montag absolutes Parkverbot, wo die Anwohner ihre Wagen lassen sollen, ist fraglich.

Gut das wir eine Garage haben.

Ich bin überhaupt gespannt was ab Montag geschieht

Denn Sondierungsarbeiten die verpennt wurden, und Verfüllungen, sollen erst ab dem Juni beginnen.

Wehmut kam auf, die Platane am Sachsenring stand im Garten meiner Schwiegereltern.

Sie war kerngesund, aber es war klar das sie weichen musste.

Ein Stadtteil im Wandel.

Leider musste die Natur dran glauben.

Wenn Neues entstehen soll,ist es leider unabänderlich.

Nur die beiden schönen Bäume hier nebenan, warum sie fielen ist uns Allen nicht klar.

Ich bin traurig , denn hunderte Vögel verloren hier ihren Rückzugsort

Die Maschinen die eingesetzt wurden, der Riesenhächsler und der Fällkran sowie Motorsägen sind faszinierend anzusehen..1 Baum der ca70 Jahre wuchs, ist in 10 Minuten abgesägt, ich bin traurig irgendwie

Wenn es Euch interessiert, schaut Euch einmal die Bilder an