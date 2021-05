Wie gut, das es hier im Umfeld so wunderbare Wanderwege gibt

Heute geht es von Freisenbruch aus den Sachsenring hinunter.

Unten biegt man links ab und kommt am 700 Jahre alten Hof Feldmann vorbei, ein Pferdehof der geschichtsträchtig ist .

Es geht dahinter links zu den Feldern, vorbei an saftigen Weiden. Nun ist man schon mitten in den Feldern von Eiberg.

In der Ferne sieht man den

HOF Althoff der schon vor 650 Jahren urkundlich erwähnt wurde.Er ist der einzigst erhaltene Längsdielenhof. Von dort geht man zwischen den Weiden zum Weg hinter den Sportanlangen an alten Fachwerkhäusern vorbei und man landet wieder am Sachsenring

Dort ging es zurück nach Freisenbruch.

Früher bin ich immer den alten Weg an der Halde der ehemaligen Zeche Schacht Heinzmann vorbeigelaufen .

Da dort aber schon seit 1 Jahr verfüllt wird, ist der Weg abgesperrt

Schade, so ging es halt den Sachsenring entlang zurück.

Eine schöne Runde, die ich gern weiterempfehle.