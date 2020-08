Hilfe, es sind unfassbar Viele dieser fliegenden Ungeheuer unterwegs.

Agressiv stechen sie auf Alles ein, was nicht schnell genug das Weite sucht.Egal ob Mensch oder Tier,ich kriege echt die Krise.

Bin erst letzte Woche gestochen worden, einfach so..Weil ich im Garten stand in Sandalen. ZUERST ging es noch gut, kühlte, desinfizierte, Kortison drauf, zuvor Stichheiler..Doch das Dicke Ende kam am 2ten bzw 3 ten Tag.

Mein Fuss schwoll an und sah aus wie von einem Elefanten.

Was folgte war dann Antibiotika Therapie.

Meinen Sohn hatte es am Finger erwischt.

Also probierte ich Alles was empfohlen wurde um sie zu vertreiben!

Kaffee anzünden- Die Wespe setzte sich auf den Teller und zeigte mir das Mittelbein

Zitrone mit Nelken- gleich mehrere Viecher kamen neugierig an.

Weintrauben weiter weg gestellt..ok, da waren dann Einige Wespen begeistert, die Meisten aber wollten lieber am Tisch mit uns Essen

Dann habe ich mir nur hellen Bekleidung angezogen, null Duft, null Haarspray, Duftneutrales Deo- haha.. und Ultraschallvertreiber nerven nur den Hund..Also dachten sich die Viecher, der Alten zeigen wir es.Sie stachen vorhin meine Bekannte aus lauter Mordlust in den Oberschenkel und zeigten uns das besagte Mittelbein...Fuck you eben! Jetzt hol ich meine Brüder!!

UND DAS, weil wir einfach nur dastanden und uns unterhielten!

Ich habe ganz schön Muffe momentan, da ich ja allergisch auf die Stiche reagiere.

Ich überlege mir echt mir so einen Imkeranzug zuzulegen..hehe..und für Stevie direkt Einen mit. DAS Einzige was sie nicht mögen ist Wasser. Darum läuft im Garten oft der Rasensprenger

Heute wurde erst eine Schulklasse in der Pause attakiert. 16 Schüler kamen ins Krankenhaus.

Ich renne jetzt mit einer Sprühflasche mit Wasser herum und die Leute schauen verwundert.

Aber das ist mir Wurst-

Wasser marsch. Zur Not greife ich zur elektrischen Fliegenpatsche im Garten. Nicht um zu töten, schon die Spannung die das Ding erzeugt, mögen sie nicht wirkli h!

Ich hoffe das diese Zeit schnell vorbeigeht!

Aber laut Insektenforsche könnte sie sogar bis in den November hinein anhalten.

Ich wedel nicht, ich puste nicht, ich sprinte nun immer.

Nun denn.....HILFEEEEE