Eduard Schreyer und Markus Möller von der Steeler Bügerschaft haben den Bäumen auf dem Kaiser-Otto-Platz eine Schürze aus Wassersäcken gespendet. Sie werden mit Reißverschluß zusammengefügt und am oberen Ende am Baumstamm befestigt. Jetzt können die Säcke mit 50 bis 70 Liter Wasser aus dem Hydranten gefüllt werden, was dann unten langsam wieder an die Wurzel abgegeben wird. Da der Regen, der zur Zeit fällt für die Bäume nur ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet, ist diese Maßnahme äußerst sinnvoll. Die Bürgerschaft würde sich freuen, wenn es für diese Wassersäcke aus der Bevölkerung auch noch Sponsoren gäbe.