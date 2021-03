Gelsenkirchen hat wunderbare Ecken.

Heute ging es zum Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen.

Es hat sich seit meinem letzten Besuch viel getan, ich war total erstaunt über die vielen neuangelegten Beete. Alles war liebevoll angepflanzt, sauber und gepflegt, einfach herrlich! Dank integrativer Gärtnerei

Auch ein Demenz- Sinnesgarten findet man dort, im Sommer bestimmt wunderschön!

Wunderbar war es auch, dort frisch gebrühten Kaffee erstehen zu können, dank eigener Rösterei, und frische Waffeln gab es auch!

Natürlich To Go......

Spielende Kinder auf den Spielplätzen, Lamas, nicht zuviele Leute. Abstand halten null Problem.

Gegenüber im Restaurant Waldhaus mit seinem schönen See gibt es ab 16 Uhr Alle Gerichte zum Abholen, am Sonntag schon ab 12 Uhr .Blühende Bäume, blau - weißer Himmel, mein Herz lachte.

Ein schöner Nachmittag für uns und Stevie und ein Ausflugstipp für Euch!

Übrigens ist der Zirkus Probst dort wegen Corona gestrandet schon seit November wie ich erfuhr.Weihnachtszirkus gab es ja leider nicht, Corona verhindert Alles..:-(