Ein sonniger Nachmittag und was gibt es Schöneres, in einem Garten zu sitzen.

Zu schauen,zu entdecken und all die Blütenpracht auf sich wirken zu lassen.

Bei Schmitz in Haarzopf ist man da genau richtig.

Es gab soviel zu entdecken,zu erfragen, zu schmunzeln und zu bewundern.

Am Schönsten war es, nach 2 Jahren Coronapause Anja und ihren lieben Mann wiederzusehen

Ich bewundere unsere Anja sehr, ihr Pflanzenwissen und ihr künstlerisches Talent sind grandios.

Und...backen kann sie auch..schmunzel.

Danke für diesen wunderbaren Nachmittag in Eurem Garten.

Ich freue mich auf das nächste Mal.

Hier meine Bilder dazu

Bitte schaut mal bei Regine Hövel vorbei,sie hat grandiose Bilder vom Garten gemacht.

Mein Internet funktioniert nicht gut heute..die Übertragung klappt kaum..