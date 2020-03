Studenten verlieren in der Corona-Krise ihre Jobs. Die Junge Union Essen fordert deshalb schnelle und unbürokratische Hilfe.



Die Junge Union Essen will Studenten nicht im Stich lassen . Das Coronavirus sorge dafür, dass gerade in Betrieben, in denen viele Studenten beschäftigt werden, deutlich weniger Arbeit anfällt. Dies gelte insbesondere für die Gastronomie und den Einzelhandel.

Keine Jobs mehr in

Gastronomie und

Einzelhandel

Studentische Hilfskräfte werden laut Junger Union von den Umsatzeinbußen in diesen Wirtschaftszweigen besonders getroffen werden, weil sie in vielen Fällen nicht über Ersparnisse verfügen und wegen ihrerStundenverträge auch nicht vom Arbeitgeber weiter bezahlt

werden.

Um die Studenten vor dem finanziellen Ruin zu schützen, wird vorgeschlagen, dass dem Amt für Ausbildungsförderung weiteresSteuergeld zur Verfügung gestellt wird, damit diese Studierenden flexible Kredite mit 0% Zinsen

gewähren können.

Dies könnte beispielsweise über dieStudierendenwerke realisiert werden, da sie oftmals auch für die

BAföG Auszahlung zuständig sind.