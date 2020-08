Die Krayer CDU-Bezirksvertreter und Ratskandidaten Nils Sotmann und Stefanie Kuhs laden zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde ein. Diesmal finden die Gespräche unter Beachtung der Corona-Regeln wieder in Präsenzform statt. So laden die Krayer Christdemokraten am Freitag, den 14. August um 15:00 Uhr zum Dialog bei Kaffee und Kuchen bei Bäckerei Förster im Isinger Feld ein. Hierzu Nils Sotmann: „Uns ist es wichtig, dass wir nach einer längeren Phase mit telefonischen und digitalen Angeboten nun endlich wieder zu unseren gewohnten Formaten zurückkehren können. Der direkte und persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist sehr wichtig. Gerade in persönlichen Gesprächen können wir uns besser austauschen und die wichtigen Themen diskutieren und voranbringen. Hierbei achten wir selbstverständlich sehr genau auf die Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln. Zum Auftakt laden wir am 14. August ins Isinger Feld in die Bäckerei Förster ein.“

Im Mittelpunkt der Gespräche sollen aktuelle Themen aus Kray und Leithe stehen. Wie gewohnt haben die Bezirksvertreter Sotmann und Kuhs ein offenes Ohr und freuen sich über den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. „Für Anregungen und Hinweise sind wir immer sehr dankbar!“, ergänzt Stefanie Kuhs.

Zur besseren Planbarkeit sind Anmeldungen unter info@cdu-kray.de oder telefonisch unter 0157 34215977 erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich. Auch spontane Gäste sind willkommen.