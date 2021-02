Man hat sie im Vorbeifahren fast gar nicht mehr wahrgenommen. Wie ein vergessenes Relikt der Vergangenheit trennte eine baufällige Mauer den Schulhof der Bonifaciusschule vom neu gebauten Seniorenzentrum „Haus Kray“ an der Bonifaciusstraße. Nun konnten Anwohner und aufmerksame Passanten jedoch beobachten, dass sich endlich etwas tut. Die baufälligen Teile der Mauer wurden abgetragen und durch einen neuen Zaun ersetzt.

Der Krayer CDU-Bezirksvertreter Nils Sotmann hatte bereits im letzten Jahr nachgefragt, was es mit der Mauer auf sich hat: „Nachdem es von Seiten der Stadtverwaltung schon länger hieß, dass die Mauer im Zuge des Neubaus des Seniorenheims abgerissen werden soll, stellte sich nach der Fertigstellung von „Haus Kray“ immer drängender die Frage, wann dieser Abriss denn erfolge.“

Die Arbeiten verzögerten sich immer weiter. Zuletzt führten im Sommer laut Auskunft des verantwortlichen Bauleiters brütenden Vögel zu weiteren Verzögerungen.

„Ich bin jedenfalls froh, dass diese kleine Dauerbaustelle nun endlich einen Abschluss gefunden hat und verfolge auch alle weiteren Bauarbeiten sehr genau.“, so Sotmann weiter.