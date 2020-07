Wie ein vergessenes Relikt der Vergangenheit trennt eine baufällige Mauer den Schulhof der Bonifaciusschule vom neugebauten Seniorenzentrum „Haus Kray“ an der Bonifaciusstraße. Der Krayer CDU-Ratskandidat Nils Sotmann hat nun nachgefragt, was es mit dieser Mauer auf sich hat: „Nachdem es vor mehr als zwei Jahren hieß, dass die Mauer im Zuge des Neubaus des Seniorenheims abgerissen werden soll, stellte sich nach der Fertigstellung von „Haus Kray“ im letzten Jahr immer drängender die Frage, wann dieser Abriss denn erfolgen soll. Bereits Anfang des Jahres hatte ich im Rahmen der Bezirksvertretungssitzung nachgefragt, ob es hierfür schon konkrete Pläne gibt. Von Seiten der Stadtverwaltung hieß es da, dass der Abbruchauftrag bereits vergeben worden sei und die Entfernung der Mauer mit anschließendem Zaunbau bis Ende April abgeschlossen werden sein soll.“

Wie Anwohner und aufmerksame Passanten wissen, steht die Mauer - stand heute - jedoch immer noch unverändert. Das hat auch Nils Sotmann zu einer erneuten Nachfrage bei der zuständigen Essener Immobilenwirtschaft veranlasst. „Laut Auskunft des verantwortlichen Bauleiters wurden bei den vorbereitenden Maßnahmen in mehreren Bereichen brütende Vögel vorgefunden. Aufgrund des Bundesnaturschutzgesetz gelten für Brutstätten vom 1. März bis 30. September Schutzmaßnahmen, die eine Umsetzung der Maßnahme für den geplanten Zeitraum nicht möglich gemacht haben. Der Abriss der Mauer und Bau der Zaunanlage sind nunmehr in den Herbstferien 2020 (12. Oktober bis 23. Oktober) vorgesehen. Ich hoffe sehr, dass dieser Termin nun eingehalten werden kann und die Arbeiten in diesem Bereich dann endgültig abgeschlossen werden können.“, so Nils Sotmann.