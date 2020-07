In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Bürgeranfragen zum Zustand der Bäume auf der Krayer Straße. Anwohner berichteten davon, dass Äste gegen die Fassaden schlagen und immer wieder Totholz auf den Gehweg fällt. Der Krayer CDU-Bezirksvertreter und Ratskandidat Nils Sotmann hat sich nun gekümmert: „Auf meinen Hinweis hin hat Grün und Gruga die Bäume auf der Krayer Straße in den letzten Tagen überprüft und den Eindruck der Anwohner bestätigt. Hier soll es nun zu Baumpflegearbeiten kommen. Ein Problem stellt das hohe Verkehrsaufkommen auf der schmalen Krayer Straße dar. Aus diesem Grund sollen die Arbeiten, für die unter anderem ein Hubwagen benötigt wird, am Wochenende durchgeführt werden. Grün und Gruga bittet deshalb noch um etwas Geduld. Ich finde es aber gut, dass sich hier was tut. So unkompliziert kann Kommunalpolitik funktionieren.“, so Nils Sotmann.