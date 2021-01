Seit dem 1. Januar wird das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ in Essen noch einmal ausgeweitet.Der Bund unterstützt damit die Sprachförderung von fünf weiteren Kitas in Essen mit jeweils 50.000 Euro.



„Im Dezember haben wir den Bundeshaushalt 2021 verabschiedet und damitdie Weichen für die Fortführung des Bundesprogramms gestellt. Mit der zweijährigen Förderdauer für 2021 und 2022 geben wir den Einrichtungen Planungssicherheit“, erklärt Matthias Hauer (CDU), der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Essener Süden und Westen. Das Bundesprogramm unterstützt Einrichtungen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichen Förderbedarf. In Essen werden seit Anfang des Jahres zusätzlich zwei AWO-Kitas in Gerschede und Vogelheim sowie drei FRÖBELKindergärten in Gerschede, Katernberg und Kupferdreh aus diesen Mitteln gefördert.

Sprachkompetenz hat

Einfluss auf Bildungschancen

„Die Förderung der Sprache muss möglichst früh beginnen, deshalb setzt das Bundesprogramm mit der Unterstützung bereits in den Kitas an“, betont Matthias Hauer. „Eine hohe Sprachkompetenz ist für Kinder besonders wichtig, um in der Schule dem Unterricht folgen zu können.

Sprachförderung hat somit einen erheblichen Einfluss auf Bildungschancen, Integration und die spätere berufliche Entwicklung.“ Zielgruppen des Programms sind vor allem Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien sowie Kinder mit Migrationshintergrund. Die geförderten Sprach Kitas erhalten eine zusätzliche Fachkraft zur sprachlichen Bildung. Die Sprachförderung wird dabei in den Kita-Alltag integriert, um die Sprachentwicklung der Kinder anzuregen und zu fördern.

Neuer Fokus auf digitalen Medien

Ab 2021 wird innerhalb der Handlungsfelder ein neuer Fokus auf denEinsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Methoden gelegt. Die Fachkräfte arbeiten zudem eng mit den Eltern zusammen und beraten sie, wie sie auch zuhause die sprachlichen Fähigkeiten ihres Kindes fördern können. Zusätzlich werden die geförderten Sprach-Kitas kontinuierlich durch eine externe Fachberatung begleitet.

Seit Beginn des Bundesprogramms 2016 werden mittlerweile 74Kindertagesstätten in Essen gefördert. Insgesamt stellt der Bund von Januar 2016 bis Dezember 2022 bundesweit mehr als eine Milliarde Euro bereit.