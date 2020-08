Bereits zum wiederholten Mal beteiligen sich die Mitglieder des CDU Ortsverbandes Kray/Leithe an der Aktion SauberZauber. Der ursprüngliche Termin am 14. März musste leider aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun möchten die Krayer Christdemokraten den SauberZauber am 28. August nachholen. In diesem Jahr hat die Krayer CDU den Bereich rund um die Krayer Straße südlich der A40 im Fokus ihrer Aufräumaktion.

Hierzu Nils Sotmann, stellvertretender CDU-Vorsitzender: „Wir werden Müll aufzusammeln, Unrat zu entfernen und besonders unschöne Ecken reinigen und auf Vordermann zu bringen. Hierbei werden wir selbstverständlich alle Corona-Regeln einhalten!“ Wer die CDU bei ihrem diesjährigen SauberZauber unterstützen möchte, ist herzlichst eingeladen.

Am kommenden Freitag, den 28. August, um 16:30 Uhr, startet die Aktion vor der Gaststätte Kurzes Eck (Marienstraße 52, 45307 Essen).